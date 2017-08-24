Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СБ ООН оставил без изменений режим санкций против "Талибана"

Международная панорама
24 августа, 18:57 UTC+3 ООН ООН 24, августа. /ТАСС

Члены СБ ООН подчеркнули, что будут "продолжать оценивать ситуацию с осуществлением мер, указанных в резолюции 2255, и вносить коррективы для содействия миру и стабильности в Афганистане"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН оставил без изменений режим санкций, действующий в отношении движения "Талибан" (запрещено в РФ). Как отмечается в опубликованном в четверг заявлении Совбеза, по итогам обзора мер, предусмотренных принятой в 2015 году резолюцией 2255, был сделан вывод, что они остаются актуальными.

"Никакие дополнительные корректировки мер, предусмотренных этой резолюцией, на данном этапе не требуются", - говорится в документе. Члены СБ ООН подчеркнули, что будут "продолжать оценивать ситуацию с осуществлением мер, указанных в резолюции 2255, и при необходимости вносить коррективы для содействия миру и стабильности в Афганистане".

Санкции против "Талибана" были введены СБ ООН в 1999 году и с тех пор несколько раз корректировались. В последний раз это происходило в декабре 2015 года, когда была принята резолюция 2255, ужесточившая меры, направленные на пресечение потоков финансирования группировки. Рестрикции ООН также включают блокировку банковских счетов членов движения и связанных с ними лиц, запрет на поездки за рубеж, а также оружейное эмбарго. В соответствии с резолюцией, любые лица и группы, которые оказывают поддержку талибам, подлежат включению в черный список.

СБ ООН в четверг попросил группу по наблюдению за осуществлением санкций в отношении "Талибана" в ближайшие два года подготовить два всеобъемлющих доклада о том, как государства реализуют эти меры. В отчетах также должны содержаться конкретные рекомендации относительно совершенствования санкционного режима.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
2
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Минобороны России на форуме "Армия-2017" показало, чем воюют террористы в Сирии
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
Директор школы в Москве: перенести 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
7
ФАС установила сговор поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама