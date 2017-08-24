СБ ООН оставил без изменений режим санкций против "Талибана"

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ООН, 24 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН оставил без изменений режим санкций, действующий в отношении движения "Талибан" (запрещено в РФ). Как отмечается в опубликованном в четверг заявлении Совбеза, по итогам обзора мер, предусмотренных принятой в 2015 году резолюцией 2255, был сделан вывод, что они остаются актуальными.
"Никакие дополнительные корректировки мер, предусмотренных этой резолюцией, на данном этапе не требуются", - говорится в документе. Члены СБ ООН подчеркнули, что будут "продолжать оценивать ситуацию с осуществлением мер, указанных в резолюции 2255, и при необходимости вносить коррективы для содействия миру и стабильности в Афганистане".
Санкции против "Талибана" были введены СБ ООН в 1999 году и с тех пор несколько раз корректировались. В последний раз это происходило в декабре 2015 года, когда была принята резолюция 2255, ужесточившая меры, направленные на пресечение потоков финансирования группировки. Рестрикции ООН также включают блокировку банковских счетов членов движения и связанных с ними лиц, запрет на поездки за рубеж, а также оружейное эмбарго. В соответствии с резолюцией, любые лица и группы, которые оказывают поддержку талибам, подлежат включению в черный список.
СБ ООН в четверг попросил группу по наблюдению за осуществлением санкций в отношении "Талибана" в ближайшие два года подготовить два всеобъемлющих доклада о том, как государства реализуют эти меры. В отчетах также должны содержаться конкретные рекомендации относительно совершенствования санкционного режима.