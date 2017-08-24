Суд обязал сайт противников Трампа предоставить данные об участниках беспорядков 20 января

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ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Суд в округе Колумбия в четверг вынес решение о передаче властям IP-адресов тех посетителей сайта disruptj20.org, которые являлись организаторами беспорядков в день инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января этого года. Об этом сообщило агентство Reuters.
Судья Роберт Морин постановил, что базирующаяся в Лос-Анджелесе хостинговая компания, обеспечивающая работу этого портала, должна передать сведения федеральным прокурорам, по мнению которых сайт использовался для того, чтобы спланировать выступления противников главы государства. Через IP-адрес можно вычислить, где находится компьютер, с которого пользователь заходил на сайт.
При этом в решении суда содержится оговорка, согласно которой власти должны сначала объяснить, какие протоколы будут использованы для того, чтобы в руки прокуроров не попали сведения о "невиновных пользователях".
Политические активисты ранее подвергли сам иск жесткой критике. По их мнению, это является нарушением свободы слова.
20 января во время церемонии инаугурации Трампа сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ против анархистов, бивших витрины и стекла машин, в том числе одного лимузина, громивших мусорные баки и аппараты по продаже газет. Пострадали некоторые закусочные и банки. Как сообщил тогда исполнявший обязанности начальника управления полиции Вашингтона Питер Ньюшэм, были задержаны 217 человек.