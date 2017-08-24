Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд обязал сайт противников Трампа предоставить данные об участниках беспорядков 20 января

Международная панорама
24 августа, 19:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, августа. /ТАСС

Хостинговая компания, обеспечивающая работу портала, должна передать IP-адреса посетителей сайта федеральным прокурорам

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Суд в округе Колумбия в четверг вынес решение о передаче властям IP-адресов тех посетителей сайта disruptj20.org, которые являлись организаторами беспорядков в день инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января этого года. Об этом сообщило агентство Reuters.

Судья Роберт Морин постановил, что базирующаяся в Лос-Анджелесе хостинговая компания, обеспечивающая работу этого портала, должна передать сведения федеральным прокурорам, по мнению которых сайт использовался для того, чтобы спланировать выступления противников главы государства. Через IP-адрес можно вычислить, где находится компьютер, с которого пользователь заходил на сайт.

При этом в решении суда содержится оговорка, согласно которой власти должны сначала объяснить, какие протоколы будут использованы для того, чтобы в руки прокуроров не попали сведения о "невиновных пользователях".

Политические активисты ранее подвергли сам иск жесткой критике. По их мнению, это является нарушением свободы слова.

20 января во время церемонии инаугурации Трампа сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ против анархистов, бивших витрины и стекла машин, в том числе одного лимузина, громивших мусорные баки и аппараты по продаже газет. Пострадали некоторые закусочные и банки. Как сообщил тогда исполнявший обязанности начальника управления полиции Вашингтона Питер Ньюшэм, были задержаны 217 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
2
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
3
ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
6
Вся выловленная в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба будет доставляться в РФ
7
РФ рассчитывает, что в США возобладает разум и санкционная спираль прекратится
Темы дня
Новости партнеров
Реклама