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Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17

Международная панорама
24 августа, 19:38 дата обновления: 24 августа, 20:01 UTC+3

В следственной группе уточнили, что информация будет детально изучена в ближайшее время

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© Михаил Почуев/ТАСС

ГААГА, 24 августа. /ТАСС/. Международные следователи получили от России дополнительные данные с радаров в момент крушения Boeing на Украине в июне 2014 года. Об этом сообщили в четверг в голландской прокуратуре, чьи представители входят в Совместную следственную группу (ССГ), занимающуюся уголовным расследованием трагедии.

В ответ на дополнительный запрос о правовой помощи, направленный Нидерландами, "от РФ на этой неделе получены дополнительные радиолокационные данные и инструкции (к программному обеспечению по расшифровке данных)", отметили в ведомстве.

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Там напомнили, что полученные от РФ данные в октябре 2016 года были предоставлены не в формате ASTERIX, разработанном Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) и признаваемом во всем мире. "Полученная дополнительная информация должна быть в формате ASTERIX, - подчеркнули в прокуратуре. - В ближайшее время эти данные будут расшифрованы и детально изучены".

Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.

Уголовным расследованием трагедии занимается ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В сентябре 2016 года следователи опубликовали результаты своего анализа, согласно которым, самолет был сбит ракетой из ЗРК "Бук", расположенного в районе поселка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное. Поселок в то время находился под контролем ополченцев.

При этом специалисты признали, что не успели изучить предоставленную российской стороной информацию. Российский анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность запуска зенитной ракеты по Boeing из района восточнее места катастрофы, в том числе из-под населенного пункта Снежное.

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