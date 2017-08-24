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СМИ: РФ обратилась с новым запросом в Интерпол об экстрадиции Браудера

Международная панорама
24 августа, 20:30 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, августа. /ТАСС

Издание The Daily Telegraph отмечает, что бизнесмен "является видным участником кампании за санкции в отношении российских чиновников, замешанных в нарушениях прав человека"

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ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Российские власти обратились с новым запросом в Интерпол об экстрадиции британского финансиста Уильяма Браудера. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета The Daily Telegraph.

Газета утверждает, что ее сотрудники видели документы, которые свидетельствуют о том, что "Москва подала новый запрос об аресте и экстрадиции" этого бизнесмена, который, как отмечает издание "является видным участником кампании за санкции в отношении российских чиновников, замешанных в нарушениях прав человека".

Газета также информирует, что о запросе российской стороны стало известно, когда "в Европе растет обеспокоенность в отношении использования авторитарными лидерами "красных уведомлений" (объявление Интерполом в розыск - прим. ТАСС) в борьбе со своими критиками". В связи с этим The Daily Telegraph сообщает о том, что в докладе Совета Европы, подготовленном в этом году, в качестве примера предполагаемого "злоупотребления" существующей системой государствами, преследующими "политические цели", приводятся попытки со стороны РФ добиться ареста Браудера через Интерпол,

Издание также напоминает, что на этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель предупредила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы Анкара не злоупотребляла Интерполом, как в случае с задержанием в Испании немецкого писателя турецкого происхождения Догана Акханлы.

Браудер в качестве главы британского фонда Hermitage Capital в 2012 году активно выступал за принятие Конгрессом США "акта Магнитского", который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. 11 июля 2013 года Браудер был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - на 522 млн рублей - и осужден к 9 годам лишения свободы и на 2 года лишен права заниматься предпринимательской деятельностью (в этом же деле фигурировал и аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в СИЗО). В июле 2014 года Россия объявила Браудера в международный розыск.

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