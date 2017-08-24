Украина примет участие в военных учениях Вышеградской группы

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Украина впервые будет участвовать в военных учениях Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия). О соответствующей договоренности в четверг сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

"Было достигнуто соглашение, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые в своей истории примут участие в военных учениях стран Вышеградской четверки", - сообщила пресс-служба, ссылаясь на результаты переговоров 24 августа президента Украины Петра Порошенко с министром обороны Польши Антони Мацеревичем.

Кроме этого, стороны обсудили "вопросы дальнейшего усиления военно-технического сотрудничества между Украиной и Польшей, реализацию решений Варшавского саммита НАТО, а также вопросы активизации участия Украины в совместных многонациональных тренировках", добавили в администрации Порошенко.