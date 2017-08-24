Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина примет участие в военных учениях Вышеградской группы

Международная панорама
24 августа, 20:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, августа. /ТАСС

Отмечается, что подразделения Вооруженных сил Украины впервые примут участие в этих учениях

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Украина впервые будет участвовать в военных учениях Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия). О соответствующей договоренности в четверг сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

"Было достигнуто соглашение, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые в своей истории примут участие в военных учениях стран Вышеградской четверки", - сообщила пресс-служба, ссылаясь на результаты переговоров 24 августа президента Украины Петра Порошенко с министром обороны Польши Антони Мацеревичем.

Кроме этого, стороны обсудили "вопросы дальнейшего усиления военно-технического сотрудничества между Украиной и Польшей, реализацию решений Варшавского саммита НАТО, а также вопросы активизации участия Украины в совместных многонациональных тренировках", добавили в администрации Порошенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
2
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
3
ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
6
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама