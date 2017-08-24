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Макрон проведет в Париже встречу лидеров ряда стран Африки и Европы на тему миграции

Международная панорама
24 августа, 22:07 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 24, августа. /ТАСС

Переговоры позволят подтвердить поддержку ЕС в адрес Чада, Нигера и Ливии в вопросах обеспечения контроля и управления миграционными потоками, уточнили в Елисейском дворце

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ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Париже лидеров нескольких ключевых стран Европы и Африки на встрече, посвященной вопросам урегулирования миграционного кризиса. Как сообщили в четверг в Елисейском дворце, совещание состоится в понедельник, 28 августа.

Как уточняется, в дискуссиях с африканской стороны примут участие президент Чада Идрисс Деби Итно, глава Нигера Махамаду Иссуфу, председатель Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж. Серию встреч утром 28 августа откроют трехсторонние переговоры французского лидера с коллегами из Чада и Нигера.

В Париж также прибудут канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Испании Мариано Рахой, председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони. С ними Макрон проведет в течение дня отдельную четырехстороннюю встречу. Затем к дискуссиям - уже в расширенном формате с участием африканских лидеров - присоединится верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Эти рабочие встречи позволят вновь подтвердить поддержку Евросоюза в адрес Чада, Нигера и Ливии в том, что касается обеспечения контроля и управления миграционными потоками. Затем президент республики [Макрон] и главы правительств Германии, Испании и Италии обсудят актуальные темы европейской политики", - отметили в Елисейском дворце.

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Персоны
Сарадж, Фаиз Рахой, Мариано Меркель, Ангела Иссуфу, Махамаду Деби Итно, Идрисс Джентилони, Паоло Макрон, Эмманюэль Могерини, Федерика
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Чад Ливия Нигер Италия Испания Франция Германия
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