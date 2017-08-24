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Как минимум 16 сотрудников посольства США пострадали на Кубе

Международная панорама
24 августа, 22:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, августа. /ТАСС

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что расследование обстоятельств произошедшего продолжается

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ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Власти США считают, что на Кубе пострадали по меньшей мере 16 сотрудников американского посольства в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы не возлагаем на текущем этапе [на кого-либо] ответственность [за случившееся]. Расследование [обстоятельств произошедшего] продолжается", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США. Она подтвердила, что, согласно выводам американского правительства, инциденты, сказавшиеся на здоровье персонала посольства США в Гаване, произошли в конце минувшего года.

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