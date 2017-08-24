Власти Украины заблокировали работы по поиску останков польских легионеров

ВАРШАВА, 24 августа. /ТАСС/. Украинской фирме, пригласившей польский Институт национальной памяти (ИНП) для участия в поиске на территории Украины останков польских легионеров, запретили сотрудничать с представителями Польши. Об этом сообщил в четверг в Варшаве на конференции "Волынь 1943. Память и забвение" представитель института, отвечающий за поисковые и идентификационные работы, Леон Попек.

"Украинская фирма, пригласившая ИНП для участия в поиске на территории Украины останков польских легионеров, погибших в 1915-1916 гг. в Костюхновке, 21 августа получила от комиссии, действующей под руководством губернатора Волынской области в Луцке и [секретаря государственной комиссии по вопросам войн и политических репрессий] Святослава Шеремета, запрет сотрудничества с поляками", - сказал Попек.

По его мнению, это означает, что "спустя 74 года поляки не имеют права, возможности похоронить своих граждан". "Мы не находимся в состоянии войны с Украиной и не препятствуем ей в поисковой деятельности", - добавил представитель ИНП, подчеркнув, что польская сторона, напротив, старается во всем помогать украинским партнерам, несмотря на то, что никогда не согласится на прославление Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).

По словам Попека, исследование польских мест памяти на территории Украины приобретает неотложный характер, так как с годами уходят последние свидетели событий тех лет. "Скоро некому будет показать нам те места", - подчеркнул он, указав, что многие захоронения часто не имеют никаких опознавательных знаков.

Отношения Польши и Украины в сфере охраны и исследования захоронений и мест памяти осложнились после инцидента в польской деревне Грушовице, где местные власти снесли памятник УПА. Несмотря на конфликт, польские эксперты из ИНП 11 августа получили от министерства культуры Украины согласие на ведение поисковых работ в местах, где на территории страны находятся польские захоронения. 12-19 августа им удалось поучаствовать в раскопках, в том числе в Костюхновке, где в июле 1916 года состоялось сражение польских легионеров с русской армией.