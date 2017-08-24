В Белом доме назвали "смехотворными" высказывания сенатора о некомпетентности Трампа

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг заявила, что критические высказывания сенатора-республиканца Боба Коркера в отношении президента Дональда Трампа "не достойны ответа".

"Я думаю, что это смехотворное и возмутительное заявление. Оно даже не достойно того, чтобы отвечать на него с этой трибуны", - сказала она на брифинге для журналистов.

Коркер, возглавляющий комитет Сената Конгресса США по иностранным делам, ранее заявил, что Трамп пока не смог продемонстрировать "постоянство" или "какую-либо компетентность", он также не понимает "характера этой страны".