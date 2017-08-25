В Донбассе вступает в действие "школьное перемирие"

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Договоренность о режиме прекращения огня в Донбассе в преддверии нового учебного года вступает в силу в четверг, 25 августа, с 00:00 часов.

Идея "школьного перемирия" обсуждалась 22 августа в ходе телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). На состоявшейся на следующий день минской встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины инициатива была поддержана и стороны конфликта приняли заявление, в котором выразили готовность придерживаться мирных обязательств.

"Контактная группа с учетом поддержки лидеров "нормандской четверки" от 22 августа 2017 года подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года. Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату", - говорится в заявлении.

Это решение приветствовал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик. Он напомнил, что впервые о режиме тишины в преддверии учебного года стороны договорились два года назад и тогда это перемирие продержалось около шести недель. Полпред РФ Борис Грызлов в свою очередь выразил надежду, что "школьное перемирие" будет соблюдаться ответственно и бессрочно". Российская делегация, по его словам, с целью повысить ответственность сторон за выполнение мирных обязательств потребовала применять дисциплинарные меры к нарушителям режима прекращения огня.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии. 24 июня вступило в силу так называемое хлебное перемирие, которое должно было соблюдаться в течение всего периода сбора урожая - до конца августа. Однако интенсивность обстрелов снизилась ненадолго. Особенно кровопролитные бои были зафиксированы в конце июля. Как отметил тогда МИД ФРГ, по-видимому, у сторон конфликта не хватает воли для соблюдения долгосрочного перемирия.

С началом августа было отмечено новое обострение на линии соприкосновения в Донбассе. Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявлял 11 августа, что СММ зафиксировала учащение случаев нарушения режима прекращения огня по сравнению с предыдущей неделей на 55%. В условиях нерешенности вопросов безопасности растет число жертв среди мирного населения. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, только за первые полгода 2017 года в Донбассе зафиксировано 78 случаев гибели и 363 ранения мирных жителей, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2016 года (49 убитых и 277 раненых), при этом основной причиной потерь среди гражданского населения остаются минометные обстрелы.