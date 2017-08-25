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CNN выложил видео ареста на Украине граждан КНДР, пытавшихся украсть "чертежи" ракет

Международная панорама
25 августа, 0:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, августа. /ТАСС

По данным канала, арестованные были приговорены к восьми годам тюрьмы за шпионаж и сейчас отбывают заключение в тюрьме в Житомире

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© Михаил Палинчак/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Телеканал CNN опубликовал в четверг видеозапись проведенной в 2011 году украинскими спецслужбами операции по задержанию двух граждан КНДР, пытавшихся похитить информацию, которая, как они считали, имеет отношение к разработке баллистических ракет.

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Как отмечает телеканал, это видео было предоставлено спецслужбами Украины на фоне сообщений СМИ о якобы приобретении Пхеньяном двигателей украинского производства для баллистических ракет. На записи видно, как двое мужчин, находясь в гаражном помещении, фотографируют некие документы. Затем их арестовывают ворвавшиеся в здание представители сил безопасности.

CNN указывает, операция по задержанию была проведена на Украине в 2011 году. Документы, которые снимали на камеру граждане КНДР, являлись сфабрикованной фальшивкой. Злоумышленники же считали, что имеют дело с настоящими чертежами ракет.

По данным канала, арестованные были приговорены к восьми годам тюрьмы за шпионаж и сейчас отбывают заключение в тюрьме в Житомире. Один из них до сих пор не признал свою вину, второй сделал это лишь частично. Как рассказали CNN представители украинских властей, осужденные граждане КНДР просили экстрадировать их на родину, однако им было в этом отказано.

14 августа газета The New York Times со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.

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