NBC: охрану вице-президента США наказали за то, что они провели женщин в отель в Колумбии

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Несколько американских военнослужащих отстранены от охраны Белого дома за проступок, совершенный во время недавнего латиноамериканского турне вице-президента США Майкла Пенса. Эти военные тайком привели женщин к себе в отель в Колумбии, где должен был остановиться Пенс, сообщила в четверг телекомпания NBC.

По ее сведениям, данное нарушение выявили сотрудники аппарата вице-президента США, просмотрев записи камер видеонаблюдения в гостинице. Военнослужащие, несшие охрану в месте временного размещения заместителя главы государства, обязаны регистрировать всех своих гостей, однако этого они не сделали. Провинившихся немедленно отправили в США, отстранив от несения службы в Белом доме.

"Мы в курсе данного инцидента, который в настоящий момент расследуется", - заявил NBC официальный представитель министерства обороны США подполковник Пол Хаверстик. "Мы подтверждаем, что упомянутые лица были откомандированы и направлены к новому месту несения службы в армии [сухопутных войсках]", - добавил он.

На прошлой неделе вице-президент США совершил первое латиноамериканское турне, в ходе которого нанес визиты в Аргентину, Колумбию, Чили и Панаму. Нет достоверной информации, находился ли Пенс в этой гостинице во время данного инцидента. У NBC нет свидетельств того, что провинившиеся военные привели к себе в номер отеля женщин легкого поведения.

Телекомпания в этой связи напоминает, что Секретную службу США, обеспечивающую безопасность первых лиц государства, в последние годы сотрясает череда громких скандалов, вызванных неподобающим поведением ее персонала, в том числе пьянством и связями с проститутками, а также ненадлежащим исполнением служебных обязанностей. Эти ЧП стоили должности предыдущему главе Секретной службы Джулии Пирсон.