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ООН: с начала года на пути в Европу погибли или пропали без вести более 2 тыс. мигрантов

Международная панорама
25 августа, 2:43 UTC+3 ООН ООН 25, августа. /ТАСС

При этом в организации отметили, что поток нелегалов, пересекающих Средиземное море, чтобы попасть в Европу, резко сократился

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ООН, 25 августа. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. беженцев и мигрантов погибли или пропали без вести, пытаясь добраться в Европу по Средиземному морю или наземными маршрутами с начала года. Об этом сообщило в четверг Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), представившее в Женеве доклад "Отчаянное путешествие", посвященный миграции в Европу.

Инфографика Беженцы в Европе

Беженцы в Европе

Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу

По данным УВКБ, поток нелегалов, пересекающих Средиземное море, резко сократился. В Европу в первое полугодие прибыли около 107 тыс. человек. При этом только на маршруте из Турции в Грецию наблюдается падение на 94%: с января к греческим берегам причалили 9 тыс. мигрантов и беженцев (против более 150 тыс. в первые шесть месяцев 2016 года). В то же время число мигрантов и беженцев из Северной Африки, добравшихся до берегов Италии, осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году. По состоянию на конец июня, этим маршрутом воспользовались почти 84 тыс. человек.

"Несмотря на сокращение числа прибывающих [в Европу], вероятность погибнуть у людей, стремящихся попасть в Европу, остается на тревожно высоком уровне", - отметили в УВКБ. Согласно его оценкам, за последние полгода "2253 человека погибли или пропали без вести в море и по меньшей мере 40 умерли на суше у европейских границ". "Так как многие люди путешествуют скрытно, эту информацию трудно проверить и эти оценки считаются скромными", - подчеркнули в агентстве по делам беженцев ООН.

Согласно докладу, большинство нелегалов (12%), прибывших в Европу с начала года, являются выходцами из Нигерии, на северо-востоке которой продолжается гуманитарный кризис, спровоцированный деятельностью экстремистской группировки "Боко харам". Далее следуют граждане Гвинеи (10%), Кот-Д'Ивуара и Бангладеш (по 9%). Замыкает пятерку Сирия - беженцы из арабской республики составляют около 7% от общего числа нелегалов, добравшихся до Европы.

В УВКБ констатируют, что самый опасный маршрут в Европу пролегает через Ливию. Беженцам и мигрантам, которые выбирают этот путь, приходится пересекать пустыню, кроме того, они зачастую подвергаются пыткам и сексуальному насилию. Тем, кому удается добраться до побережья Ливии, предстоит путешествие морем, вероятность погибнуть во время которого в ООН оценивают как один к 39.

В ООН призвали страны уделить больше внимание проблемам, с которыми сталкиваются мигранты и беженцы, в том числе бороться с теми, кто незаконно перевозит их через море, подвергая смертельной опасности.

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Темы
Кризис в Сирии Проблема нелегальной миграции в Европе
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Сирия Ливия Турция Гвинея Греция Италия Бангладеш Кот-д’Ивуар
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