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Задержанный в Роттердаме из-за угрозы теракта на концерте испанец освобожден

Международная панорама
25 августа, 3:43 UTC+3 ТАСС

В правоохранительных органах заявили, что мужчина больше не проходит в качестве подозреваемого в рамках расследования

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ТАСС, 25 августа. Гражданин Испании, задержанный близ концертного зала в Роттердаме, в котором должно было состояться выступление американской группы Allah-Las, отпущен на свободу. Об этом в четверг сообщила нидерландская полиция.

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"Мужчину освободили этим вечером, он больше не является подозреваемым в рамках данного расследования", - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Испанский подданный, водитель минивэна, в котором полицейские обнаружили газовые баллоны, был задержан недалеко от места проведения концерта. Мужчина смог объяснить, почему баллоны находятся у него в машине, а по результатам обыска в автомобиле сотрудники правоохранительных органов не нашли ничего подозрительного.

 

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