Задержанный в Роттердаме из-за угрозы теракта на концерте испанец освобожден

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ТАСС, 25 августа. Гражданин Испании, задержанный близ концертного зала в Роттердаме, в котором должно было состояться выступление американской группы Allah-Las, отпущен на свободу. Об этом в четверг сообщила нидерландская полиция.
"Мужчину освободили этим вечером, он больше не является подозреваемым в рамках данного расследования", - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.
Испанский подданный, водитель минивэна, в котором полицейские обнаружили газовые баллоны, был задержан недалеко от места проведения концерта. Мужчина смог объяснить, почему баллоны находятся у него в машине, а по результатам обыска в автомобиле сотрудники правоохранительных органов не нашли ничего подозрительного.