Япония расширила санкционный список по КНДР

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ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Япония приняла решение расширить санкционные списки по КНДР, включив в них четыре компании из Китая и две из Намибии. Об этом сообщило в пятницу японское правительство.
В частности, под санкции попал китайский банк Dandong, который подозревается в пособничестве ракетной и ядерной программам КНДР. Включенные в список компании из Намибии, как утверждается, связаны с наймом рабочих из КНДР. В него также попали один гражданин Китая и один гражданин КНДР. При обнаружении в Японии их активов, они будут заморожены.
Таким образом, в настоящее время под японскими односторонними санкциями, связанными с КНДР, находятся 72 компании и организации и более 80 частных лиц. Отмечается, что эти меры направлены на ограничение импорта товаров и ресурсов из КНДР, а также снижение объемов валютных поступлений в эту страну.
Последний раз Япония ужесточала санкции в отношении КНДР в конце июля. Тогда в обновленный список попали пять компаний, в том числе две китайские, а также девять физических лиц, которые заняты в сфере финансовых услуг, транспортных операций и экспорта полезных ископаемых, таких как уголь.