Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Япония расширила санкционный список по КНДР

Международная панорама
25 августа, 4:43 дата обновления: 25 августа, 5:07 UTC+3

В список включены четыре компании из Китая и две из Намибии

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Япония приняла решение расширить санкционные списки по КНДР, включив в них четыре компании из Китая и две из Намибии. Об этом сообщило в пятницу японское правительство.

Смотрите также

Санкции ООН в отношении КНДР. Досье

В частности, под санкции попал китайский банк Dandong, который подозревается в пособничестве ракетной и ядерной программам КНДР. Включенные в список компании из Намибии, как утверждается, связаны с наймом рабочих из КНДР. В него также попали один гражданин Китая и один гражданин КНДР. При обнаружении в Японии их активов, они будут заморожены.

Таким образом, в настоящее время под японскими односторонними санкциями, связанными с КНДР, находятся 72 компании и организации и более 80 частных лиц. Отмечается, что эти меры направлены на ограничение импорта товаров и ресурсов из КНДР, а также снижение объемов валютных поступлений в эту страну.

Последний раз Япония ужесточала санкции в отношении КНДР в конце июля. Тогда в обновленный список попали пять компаний, в том числе две китайские, а также девять физических лиц, которые заняты в сфере финансовых услуг, транспортных операций и экспорта полезных ископаемых, таких как уголь.

Смотрите также

СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР

США расширили санкции в отношении КНДР и включили в список четверых граждан РФ

Япония расширила санкции против КНДР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР Китай Япония Намибия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США медработник выиграла в лотерею рекордные $759 млн
2
Клиентов туроператора Ted Travel начнут вывозить из Турции 25 августа
3
Почти 30 купивших лотерейные билеты на "Почте России" россиян стали миллионерами
4
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
5
Белградская катастрофа: "Краснодар" впервые не вышел в групповую стадию Лиги Европы
6
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама