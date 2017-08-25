Лидеры Японии и Южной Кореи проведут двустороннюю встречу на ВЭФ

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин проведут двустороннюю встречу на третьем Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября.

Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам телефонного разговора лидеров двух стран. Конкретная дата встречи не уточняется. Как ожидается, в первую очередь стороны обсудят двусторонние отношения.

Участие в ВЭФ подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.