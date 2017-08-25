Япония заявила о неизменности позиции по совместной с РФ деятельности на Курилах

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ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Япония не изменит своей правовой позиции по вопросу возможной совместной с РФ хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"Что касается четырех северных островов (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС) и совместной экономической деятельности - наша правовая позиция по этому вопросу не изменится", - подчеркнул он. Суга также отметил, что "эта формулировка будет основным посылом на предстоящих в следующем месяце переговорах на высшем уровне". "Позиция нашего правительства - мы хотим решить принадлежность четырех островов, а потом подписать мирный договор - и на основе этой базисной позиции мы хотим продолжить переговоры с российской стороной", - добавил японский генсек.
По словам Суги, японское правительство внимательно следит за ситуацией вокруг создания территории опережающего развития (ТОР) на Южных Курилах, занимается сбором и анализом всей соответствующей информации.