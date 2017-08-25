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Конституционная ассамблея Венесуэлы одобрила референдум по принятию основного закона

Международная панорама
25 августа, 7:38 UTC+3 ТАСС

Учредительный орган приступит к разработке новой конституции страны на следующей неделе

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ТАСС, 25 августа. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы одобрила проведение референдума, на который будет вынесен разработанный ею текст нового основного закона страны.

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Соответствующее решение было принято единогласно в четверг на заседании учредительного органа, которое транслировалось в эфире телеканала VTV.

"После завершения обсуждений проекта конституции КА утвердит текст основного закона в полном объеме и назначит дату проведения референдума для его одобрения. Если результат референдума будет положительным, президент Боливарианской Республики Венесуэла в качестве главы государства и правительства официально провозгласит [новую] конституцию", - говорится в указе, который был зачитан на заседании.

Как отметила председатель КА Дельси Родригес, учредительный орган приступит к разработке новой конституции на следующей неделе.

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