Правящая коалиция Киргизии утвердила состав и структуру нового правительства

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БИШКЕК, 25 августа. /ТАСС/. Коалиция большинства в парламенте Киргизии рассмотрела и утвердила новый состав и структуру правительства.
"На пост премьер-министра предлагается кандидатура Сапара Исакова", - заявили в пятницу по итогам заседания представители коалиции. В настоящее время Исаков возглавляет аппарат президента республики. Как заверил он членов коалиции, новый состав кабинета министров почти не будет отличаться от предыдущего.
Первым вице-премьером Исаков предложил назначить главу Национального банка Толкунбека Абдыгулова, вице-премьером по вопросам обороны и правопорядка - секретаря Совета безопасности Темира Джумакадырова, еще одним вице-премьером - Дуйшенбека Зилалиева. На должность министра экономики претендует Артем Новиков. В новом кабинете не нашлось места для теперь уже бывших вице-премьеров Жениша Разакова и Олега Панкратова.
Сразу после заседания правящей коалиции ее решение было передано на рассмотрение всего депутатского корпуса, который в связи с этим собрался для проведения внеочередной сессии.
Прежнее правительство Киргизии было автоматически отправлено в отставку после того, как 21 августа премьер Сооронбай Жээнбеков добровольно сложил с себя полномочия в связи с выставлением своей кандидатуры на выборах президента.
В состав коалиции парламентского большинства Киргизии входят три из шести фракций, которым принадлежит более половины из 120 депутатских мандатов. В случае положительного результата голосования решение законодательного органа Киргизии официально вступит в силу после его подписания президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.