В Киеве пытались подорвать монумент с вонзенным в карту РФ мечом

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КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Монумент в виде меча, вонзенного в карту России, пытались подорвать на Украине. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель полиции Киева.
"Памятник не поврежден, из-за брошенного в его направлении взрывного устройства рядом образовалась яма глубиной 10 см", - сказал собеседник агентства.
В полиции также подтвердили, что 24 августа неизвестные облили памятник белой краской.
Монумент высотой в 2,5 метра был открыт в Киеве 15 августа. Он представляет собой меч, вонзенный в карту России, а у его подножия изображен ангел-хранитель с гербом Украины и сине-желтыми крыльями. Композиция посвящена памяти участников силовой операции в Донбассе, в дар городу ее передали представители различных общественных организаций.