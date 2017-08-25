Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Южной Корее приговорил к пяти годам тюрьмы заместителя главы Samsung

Международная панорама
25 августа, 9:44 дата обновления: 25 августа, 10:04 UTC+3

Ли Чжэ Ён давал взятки, чтобы заручиться поддержкой бывшего президента страны. Еще два члена руководства корпорации получили по четыре года тюрьмы, сообщает агентство Yonhap

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 августа. Окружной суд Сеула в пятницу приговорил к пяти годам тюремного заключения заместителя председателя группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна по обвинению в даче взяток представителям окружения бывшего президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Смотрите также

Южная Корея после импичмента: кто может стать следующим президентом?

Подруга экс-президента Южной Кореи получила три года тюремного заключения

Пак Кын Хе покинула президентскую резиденцию в Сеуле

Еще два члена руководства корпорации получили по четыре года тюрьмы.

В решении суда отмечается, что Ли Чжэ Ён давал взятки, чтобы заручиться поддержкой бывшего президента страны. Общая сумма взяток, передача которых была доказана, составила 6,4 млрд вон ($5,6 млн). Кроме того, суд признал Ли Чжэ Ёна виновным в сокрытии преступных доходов и незаконном переводе денежных активов за границу.

Смотрите также
Пак Кын Хе

Итоги деятельности Пак Кын Хе на посту президента Республики Корея. Досье

По версии следствия, бизнесмен принимал решение об оказании финансовой поддержки Чхве Сун Силь, близкой подруге экс-президента Пак Кын Хе, в обмен на различные уступки со стороны властей для более эффективного ведения дел. В частности, Samsung была предоставлена поддержка в осуществлении слияния ряда ее подразделений, главным держателем акций которых был государственный пенсионный фонд. Целью этих операций было укрепление контроля Ли Чжэ Ёна над группой компаний Samsung, основанной его отцом Ли Гон Хи.

Коррупционный скандал, в котором оказался замешан Ли Чжэ Ён, в марте этого года привел к отстранению от должности президента Пак Кын Хе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг экс-президента Южной Кореи
Персоны
Пак Кын Хе
Страны
Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Кубани при падении автобуса в море погибли двенадцать человек
2
В Киеве пытались подорвать монумент с вонзенным в карту РФ мечом
3
В США медработник выиграла в лотерею рекордные $759 млн
4
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
5
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
6
Шалимов: "Краснодар" отошел от своей игры в матче с "Црвеной Звездой"
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама