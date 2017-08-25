Cуд Таиланда изъял $900 тыс., внесенные Йинглак Чинават в качестве залога

БАНГКОК, 25 августа. /ТАСС/. Верховный суд Таиланда обратил в пользу государства залог в размере 30 млн батов (более $900 тыс.), ранее внесенный экс-премьером Йинглак Чинават. Об этом в пятницу сообщил телеканал Thai PBS.

Решение об изъятии залога, обеспечивающего нахождение Чинават на свободе во время судебного разбирательства, продолжающегося уже 28 месяцев, было принято после того, как политик не явилась в пятницу на оглашение вердикта по ее делу. Коллегия Верховного суда также выдала ордер на арест Чинават и назначила новое слушание на 27 сентября.

Йинглак Чинават обвиняется в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей, за которую ей грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщает таиландская газета Khaosod, экс-премьер предположительно еще в четверг покинула страну и вылетела в Сингапур. Власти Таиланда пока официально не подтвердили эту информацию, однако министр обороны королевства Правит Вонгсуван не исключил подобной возможности. В ходе брифинга для прессы он также опроверг предположения, что военное правительство само организовало бегство опального политика.

Правительство Йинглак Чинават было свергнуто в мае 2014 года в результате военного переворота. За несколько недель до этого сама Чинават была отправлена в отставку Верховным судом за "неправомерное кадровое решение". Ее брат Таксин Чинават также возглавлял правительство Таиланда с 2001 по 2006 год и был отстранен от власти военными. На родине он заочно осужден на два года за инсайдерскую сделку с недвижимостью и уже несколько лет скрывается за границей.