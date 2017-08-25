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Парламентский комитет Киргизии одобрил кандидатуру Сапара Исакова на пост премьера

Международная панорама
25 августа, 11:03 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 25, августа. /ТАСС

Сам Исаков заверил, что не намерен коренным образом менять состав кабинета министров

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БИШКЕК, 25 августа. /ТАСС/. Профильный комитет парламента Киргизии в пятницу одобрил кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа.

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"Члены комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша (Верховного Совета) утвердили кандидатуру Исакова, а также состав, структуру и программу нового правительства", - заявили в пресс-службе. В ближайшие часы, по словам сотрудника пресс-службы, решение комитета будет доведено до депутатского корпуса, после чего начнется обсуждение данного вопроса на уровне всего парламента.

В пятницу утром коалиция парламентского большинства предложила кандидатуру Исакова, который в настоящее время возглавляет президентский аппарат, на пост премьера. Сам Исаков заверил, что не намерен коренным образом менять состав кабинета министров, ограничившись заменой вице-премьеров и одного министра. На пост первого вице-премьера он предложил назначить главу Национального банка Толкунбека Абдыгулова, а вице-премьерами - секретаря Совета безопасности Темира Джумакадырова и Дуйшенбека Зилалиева. Министра экономики Арзыбека Кожошева должен сменить Артем Новиков.

В связи с обсуждением состава и структуры нового правительства парламент Киргизии собрался в пятницу на внеочередную сессию.

Прежнее правительство Киргизии было автоматически отправлено в отставку после того, как 21 августа премьер Сооронбай Жээнбеков добровольно сложил с себя полномочия в связи с выставлением своей кандидатуры на выборах президента. В случае положительного результата голосования депутатов решение законодательного органа Киргизии официально вступит в силу после его подписания президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

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Персоны
Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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