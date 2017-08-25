Премьер Турции не исключил проблем с США из-за поставок вооружения курдам в Сирию

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможности возникновения проблемной ситуации с США из-за поддержки сирийских курдов. Об этом он сообщил в пятницу на борту самолета по возвращению из Вьетнама.

"Не должно быть каких-либо причин, чтобы между нами, двумя странами НАТО, появились проблемы. Но, конечно, проблемы могут возникнуть, если они [США] выйдут за рамки обещанных нам гарантий о поставках вооружения курдским отрядам "Силы народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз", - подчеркнул он.

Турецкий президент Тайип Эрдоган также высказал 23 августа свои опасения на этот счет главе Пентагона Джеймсу Мэттису во время его визита в Анкару. Руководство Турции и ранее неоднократно выражало обеспокоенность в отношении поддержки Соединенными Штатами сирийских курдов. В Анкаре уверены, что после завершения операции по освобождению от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) полученное оружие курды используют против Турции.

В начале мая администрация США одобрила поставки вооружений сирийским курдам из СНС, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с ИГ. Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению Ракки.

В конце июня глава Пентагона предоставил Турции информацию о готовящихся поставках вооружения формированиям СНС. Мэттис заверил турецкую сторону, что "информация будет передаваться на ежемесячной основе, а переданное курдам вооружение будет возвращено США после поражения группировки ИГ".