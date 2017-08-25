Звуки Гаваны: что известно об "акустических атаках" на посольство США

Пока что даже американские власти не могут утверждать, что это были именно акустические атаки. По словам начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, расследование обстоятельств произошедшего еще продолжается.

Однако по данным телеканала CNN, у сотрудников посольства с конца 2016 года стали проявляться симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при сотрясении мозга.

У пострадавших были диагностированы повреждения головного мозга и центральной нервной системы. Два человека были вынуждены вернуться в США для лечения. Не исключается, что они рискуют потерять слух.