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Звуки Гаваны: что известно об "акустических атаках" на посольство США

Международная панорама
25 августа, 16:30 UTC+3

По меньшей мере 16 сотрудников американского посольства на Кубе пострадали от внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен

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Здание посольства США в Гаване

Здание посольства США в Гаване

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Американские СМИ утверждают, что сотрудники дипломатической миссии в Гаване подверглись "акустическим атакам". Государственный департамент США пока не может официально подтвердить эту версию. ТАСС – о том, что известно на данный момент, какие действия предпринял Вашингтон и как на произошедшее отреагировали власти Кубы.

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Акустические атаки?

Пока что даже американские власти не могут утверждать, что это были именно акустические атаки. По словам начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, расследование обстоятельств произошедшего еще продолжается.

Однако по данным телеканала CNN, у сотрудников посольства с конца 2016 года стали проявляться симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при сотрясении мозга.

У пострадавших были диагностированы повреждения головного мозга и центральной нервной системы. Два человека были вынуждены вернуться в США для лечения. Не исключается, что они рискуют потерять слух.

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Какие шаги предпринял Вашингтон?

Госдепартамент США в течение нескольких месяцев обращал внимание кубинских властей на ситуацию. 

Несмотря на то что Вашингтон не располагает какими-либо доказательствами о причастности какой-либо стороны в инциденте, двое кубинских дипломатов были выдворены из США.

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Пострадали только американцы?

Не только. Представитель МИД Канады Брианна Максвелл заявила, что "необычные симптомы" в Гаване проявились и у ее сограждан.

В Госдепартаменте подтвердили, что им известно о пострадавших коллегах из Канады.

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Как отреагировала Куба?

Куба свою причастность к инцидентам с американскими дипломатами отвергает.

"МИД подчеркивает, что Куба никогда не позволяла и не позволит использовать свою территорию для каких-либо действий, направленных против аккредитованных дипломатов или членов их семей, без исключения", — говорится в распространенном в среду заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Кубинские власти усилили охрану американского диппредставительства и заявили о готовности сотрудничать с американскими властями для прояснения сложившейся ситуации.

Кроме того, МИД Кубы выразил протест в связи с выдворением дипломатов из Вашингтона, назвав это решение Госдепартамента "неоправданным и безосновательным".

Александр Мосесов

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