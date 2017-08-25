Венгрия отозвала посла из Нидерландов

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ТАСС, 25 августа. Венгрия отзывает своего посла из Нидерландов для консультаций и понижает уровень дипломатического представительства в этой стране до временного поверенного.
Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Причиной для понижения дипломатических отношений между двумя странами стало интервью венгерским СМИ посла Нидерландов в Венгрии Гаюса Шелтемы, который в скором времени завершает свою командировку. Дипломат сравнил правительство Венгрии с террористами и утверждал, что "исламские экстремисты при создании образа врага применяют те же принципы, что и венгерское правительство". В этой связи еще в четверг Сийярто потребовал, чтобы этот посол больше не появлялся в МИД Венгрии.
По словам Сийярто, между двумя странами на неопределенный срок не будет общения на уровне послов. "Это самый радикальный шаг в дипломатии", - приводит слова министра агентство MTI. Министр также поручил временному поверенному в венгерском посольстве "решительно отвергнуть обвинения против Будапешта и потребовать от МИД Нидерландов разъяснений". "Нам нужно публичное разъяснение, объяснений за закрытыми дверями будет недостаточно", - подчеркнул Сийярто.
"Никому не позволено делать такие замечания в отношении Венгрии или венгерского народа", - добавил министр.