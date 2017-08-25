Макрон считает, что Польша выступает против общеевропейских интересов

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ВАРНА (Болгария), 25 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Польша выступает против интересов объединенной Европы. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Болгарии Руменом Радевым, комментируя позицию Польши по реформе статуса открепленных работников, которые имеют возможность работать в любой стране ЕС.
"Польша не определяет направления развития Европы. Польша выступает против европейских интересов и не имеет никакого отношения к развитию Европы, - указал Макрон. - Европы была создана для объединения людей, развития общего рынка, которым Польша пользуется. Европа это пространство общих ценностей и демократических убеждений, но Польша эти принципы нарушает", - подчеркнул французский президент.
Макрон выразил уверенность, что польская позиция не получит поддержки других стран ЕС, а он сумеет убедить коллег в необходимости реформ: "Я не думаю, что позиция Польши может помешать реформам, потому что этот вопрос решается квалифицированным большинством. Надеюсь, что сумею убедить коллег в необходимости этой реформы".
"Нормативные перемены должны объединять, а не разъединять Европу, нужно стремиться искать баланс интересов старых и новых членов ЕС. Устойчивая региональная политика, которая будет способствовать сближению жизненных стандартов населения разных стран, будет реальным решением проблемы", - прокомментировал тему болгарский президент. Радев отметил, что решение этого вопроса находится в компетенции правительства страны.
Эмманюэль Макрон стремится изменить режим, который позволяет полякам, румынам, словакам и болгарам получать рабочие места в Европе с меньшей заработной платой, чем в среднем в экономически развитых регионах ЕС. Он считает, что максимальный срок трудовых договоров должен быть сокращен с трех лет до одного года. Польша с этим предложением не согласна. В Варне Макарон находится с официальным визитом, кроме разговора с Радевым ему предстоит встретиться с премьер-министром Бойко Борисовым.