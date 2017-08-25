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СМИ: вооруженные боевики ворвались в мечеть в Кабуле

Международная панорама
25 августа, 13:41 UTC+3 /Обновлено,

В результате атаки есть погибшие и раненые

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 августа. Несколько вооруженных боевиков ворвались в мечеть имама Замана в Кабуле. Об этом сообщил в пятницу телеканал Tolo News.

По его данным, Министерство внутренних дел страны подтвердило, что нападавших было три или четыре человека, один из них подорвал себя рядом с мечетью. Полиция оцепила место происшествия.

На своей странице в Twitter канал сообщил о еще одном взрыве, прогремевшем близ мечети, и стрельбе.

Как отмечает телеканал со ссылкой на очевидцев, в результате нападения погибли охранники мечети, также есть пострадавшие, но их число не уточняется.

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