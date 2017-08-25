СМИ: террориста из Каталонии незадолго до атак задерживали за гендерное насилие

МАДРИД, 25 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в причастности к терактам в испанской Каталонии Дрисс Укабир был задержан 23 июля текущего года по обвинению в гендерном насилии. Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press.

По его информации, каталонской полиции поступил сигнал от соседей Укабира. Несмотря на то, что подруга предполагаемого террориста тогда не захотела выдвигать обвинения, суд решил выдать временное постановление о запрете на приближение к женщине. Слушания по данному делу должны были состояться в феврале будущего года.

В настоящий момент Укабир и другой подозреваемый в причастности к терактам в Каталонии - Мухаммед Хоули Шемляль - заключены под стражу без права выхода под залог.

17 августа в центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Позже полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе пять террористов, которые также пытались совершить наезд на людей. Жертвами атак стали 15 человек, более 130 получили травмы.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).