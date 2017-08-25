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СМИ: террориста из Каталонии незадолго до атак задерживали за гендерное насилие

Международная панорама
25 августа, 14:13 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 25, августа. /ТАСС

Суд запретил Укабиру приближаться к его подруге, несмотря на то, что она отказалась выдвигать обвинения

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МАДРИД, 25 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в причастности к терактам в испанской Каталонии Дрисс Укабир был задержан 23 июля текущего года по обвинению в гендерном насилии. Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press.

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По его информации, каталонской полиции поступил сигнал от соседей Укабира. Несмотря на то, что подруга предполагаемого террориста тогда не захотела выдвигать обвинения, суд решил выдать временное постановление о запрете на приближение к женщине. Слушания по данному делу должны были состояться в феврале будущего года.

В настоящий момент Укабир и другой подозреваемый в причастности к терактам в Каталонии - Мухаммед Хоули Шемляль - заключены под стражу без права выхода под залог.

17 августа в центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Позже полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе пять террористов, которые также пытались совершить наезд на людей. Жертвами атак стали 15 человек, более 130 получили травмы.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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