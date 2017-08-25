Guardian: союзники по ЕС начинают возвращать беженцев в Грецию

ТАСС, 25 августа. Союзники Греции по ЕС начинают возвращать беженцев, которые при въезде на территорию сообщества впервые обратились там за предоставлением убежища после марта 2017 года. Об этом сообщает в пятницу газета The Guardian. По ее данным, только Берлин направил Афинам почти 400 запросов о возвращении мигрантов для того, чтобы вопрос о предоставлении им политического убежища или соответствующем отказе решался на греческой территории. Такие же обращения последовали от Великобритании, Нидерландов, Норвегии и Франции.

"Оформление документов началось, и мы ожидаем возвращения [первых беженцев] в течение следующего месяца", - заявил изданию греческий министр миграционной политики Яннис Музалас. Он сказал, что возвращение начинается с "символического числа" мигрантов в знак солидарности с другими европейскими странами, так как Греция уже приняла "так много [мигрантов] и оказалась под таким давлением, что принятие большего числа беженцев" является просто трагедией в связи с экономической ситуацией в стране.

Музалас также сказал, что понятия не имеет, где будут размещены возвращающиеся люди и смогут ли они когда-либо покинуть Грецию. "Я не знаю, куда они будут направлены, - отметил министр. - Может быть в Афины или Фивы... они размещаются в квартирах". "В любом случае условия их пребывания будут хорошими, они значительно улучшились и будут соответствовать критериям ЕС", - заверил Музалас.

Официальные лица сообщества подчеркнули на условиях конфиденциальности, что принятие таких беженцев не подлежит переговорам, поскольку Греция - член Евросоюза и получает соответствующее финансирование из Брюсселя, свидетельствует The Guardian.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия выделила дополнительно €9,3 млн на борьбу с миграционным кризисом в этой стране. Данные средства направляются агентству ООН, которое "обеспечит поддержку беженцам и мигрантам в Греции". Деньги пойдут, в частности, на их размещение, образование детей. В целом, как указывает ЕК, Брюссель к настоящему моменту выделил более €1,3 млрд на помощь Афинам в борьбе с миграционным кризисом в период с 2014 по 2020 год.

Всего же в Греции, по некоторым оценкам, находятся сейчас более 60 тыс. мигрантов.