Макрон заявил об инициативе Франции реформировать ЕС

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ВАРНА /Болгария/, 25 августа. /ТАСС/. Париж намерен до конца года подготовить дорожную карту о реформе Евросоюза. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в пятницу заявил глава Франции Эмманюэль Макрон.
"Сейчас настал благоприятный момент для объединения усилий всех государств ЕС - и новых, и старых - в решении общих проблем. Франция берет на себя инициативу реформы Европы, до конца года дорожная карта о необходимых ЕС реформах будет подготовлена", - сказал Макрон.
Президент Франции находится в Болгарии с кратким визитом.