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Макрон заявил об инициативе Франции реформировать ЕС

Международная панорама
25 августа, 15:28 UTC+3 ВАРНА /Болгария/ 25, августа. /ТАСС

Президент Франции пообещал до конца года подготовить дорожную карту о необходимых ЕС реформах

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ВАРНА /Болгария/, 25 августа. /ТАСС/. Париж намерен до конца года подготовить дорожную карту о реформе Евросоюза. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в пятницу заявил глава Франции Эмманюэль Макрон.

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"Сейчас настал благоприятный момент для объединения усилий всех государств ЕС - и новых, и старых - в решении общих проблем. Франция берет на себя инициативу реформы Европы, до конца года дорожная карта о необходимых ЕС реформах будет подготовлена", - сказал Макрон.

Президент Франции находится в Болгарии с кратким визитом.

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Персоны
Борисов, Бойко Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция Болгария
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