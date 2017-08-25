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Новый раунд консультаций оппозиции Сирии запланирован на октябрь

Международная панорама
25 августа, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Ранее представители Саудовской Аравии призвали оппозицию реально оценивать ситуацию в Сирии, в том числе учитывать влияние на нее действий России

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Второй раунд консультаций трех основных групп сирийской оппозиции - "московской", "каирской" и "эр-риядской" - планируется провести в октябре в Эр-Рияде. Об этом сообщил в пятницу председатель "московской" платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

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"[На консультациях трех групп оппозиции в МИД Саудовской Аравии] было предложено провести встречу в октябре", - сказал он.

"Если делегация "эр-риядской" группы ко второй встрече в Эр-Рияде в октябре поменяет свою позицию, если произойдет смена членов делегации, как они хотят, то пожалуйста, - продолжил Джамиль. - Но сначала у нас будут переговоры в Женеве в сентябре, а если мы будем подменять одну конференцию другой, то это приведет к лишнему пролитию крови".

Оппозиционер отметил, что на консультациях в МИД представители Саудовской Аравии призвали оппозицию реально оценивать ситуацию в Сирии, в том числе учитывать влияние на нее действий России и отказа США от поддержки ряда группировок оппозиции.

Встреча трех групп сирийской оппозиции - "московской", "каирской" и "эр-риядской" - состоялась в Эр-Рияде 20-21 августа. Стороны планировали согласовать подходы по созданию одной делегации, но достичь договоренности не удалось. 21 августа представители трех групп были приняты в МИД Саудовской Аравии.

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