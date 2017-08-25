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МИД Польши считает ошибочным мнение президента Франции об изоляции страны

Международная панорама
25 августа, 16:08 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 25, августа. /ТАСС

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что Варшава не имеет никакого отношения к развитию Европы и часто нарушает ее основные принципы

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ВАРШАВА, 25 августа. /ТАСС/. Польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский считает неоправданным заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, выразившего мнение о том, что "Польша не имеет никакого отношения к развитию Европы" и часто нарушает ее основные принципы. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции.

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"Польша не находится в изоляции", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о последней оценке республики французским президентом. Глава МИД напомнил, что в Варшаве прошла встреча министров иностранных дел Польши, Румынии и Турции и визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. "Мы проводим сегодня важную встречу, а президент Макрон не внимательно следит за прессой и не знает, что происходит в нашей части Европы. Это иногда случается", - сказал Ващиковский.

Ранее в Варне Макрон выразил мнение, что Польша выступает против интересов объединенной Европы, высказываясь против реформы статуса открепленных работников, которые имеют возможность работать в любой стране ЕС. Он выразил уверенность, что польская позиция не получит поддержки других стран ЕС, потому что этот вопрос решается квалифицированным большинством, а он сумеет убедить коллег в необходимости реформ.

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Персоны
Столтенберг, Йенс Макрон, Эмманюэль Ващиковский, Витольд
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