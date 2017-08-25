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Премьер Польши заявил, что Макрон не может один принимать решения о будущем Европы

Международная панорама
25 августа, 16:43 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 25, августа. /ТАСС

Беата Шидло напомнил президенту Макрону, что что Польша - такой же член ЕС, как и Франция

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ВАРШАВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не может единолично принимать решения о европейском будущем, так как это должны делать все страны - участницы сообщества. Об этом заявила в пятницу глава польского правительства Беата Шидло, комментируя слова французского лидера о том, что "Польша не имеет никакого отношения к развитию Европы" и не принимает участие в этом процессе.

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"О будущем Европы не будет решать ни президент Франции, ни какой-либо другой лидер в индивидуальном порядке, а только все члены сообщества", - указала она, посоветовав Макрону на разбивать единство Евросоюза.

"Напоминаю президенту Макрону, что Польша - такой же член ЕС, как и Франция. У нас такие же права и мы будем ими пользоваться для благополучия полек и поляков", - отметила Шидло, подчеркнув, что Варшава "не находится в конфликте ни с одной из стран ЕС".

Глава польского правительства посоветовала Макрону "заняться проблемами своей страны". "Возможно тогда ему удастся достигнуть таких же экономических результатов и такого же уровня безопасности своих граждан, какой гарантирует Польша", - цитирует слова польского премьера информационный портал wPolityce.pl.

Шидло высказала предположение, что "высокомерные высказывания" Макрона "проистекают из-за отсутствия политического опыта". "Надеюсь, он избавится от этого недостатка и будет более сдержан в будущем", - подчеркнула она.

"В отношении делегированных рабочих Польша и Центральная Европа защищают общий рынок, а Франция своими усилиями пытается ликвидировать один из столпов ЕС", - констатировала Шидло.

Заявление Макрона о Польше

Ранее в Варне Макрон выразил мнение, что Польша выступает против интересов объединенной Европы, высказываясь против реформы статуса открепленных работников, которые имеют возможность работать в любой стране ЕС. Он выразил уверенность, что польская позиция не получит поддержки других стран ЕС, потому что этот вопрос решается квалифицированным большинством, а он сумеет убедить коллег в необходимости реформ.

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Персоны
Шидло, Беата Макрон, Эмманюэль
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