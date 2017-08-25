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Разведение вооружения в районе Станицы Луганской может состояться 29 августа

Международная панорама
25 августа, 16:49 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 25, августа. /ТАСС

ЛНР обеспечила круглосуточное дежурство представителя народной милиции с представителем Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня

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ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Очередная попытка предусмотренного минскими соглашениями разведения сил и средств в районе Станицы Луганской может состоятся 29 августа. Об этом в пятницу заявил полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего.

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"Следующая перспективная дата [разведения сил и средств у Станицы Луганской] - это 29 число [августа], - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - Она получена путем [анализа] семидневного интервала "[режима] тишины" от последнего зафиксированного Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ факта нарушения прекращения огня на этом участке. Он был зафиксирован 22 числа [августа]".

Дейнего добавил, что ЛНР обеспечила круглосуточное дежурство представителя народной милиции республики с представителем Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. СММ ОБСЕ также возобновило круглосуточную работу на этом участке.

"Есть надежда на то, что общими усилиями мы все-таки ситуацию приведем к разумному подходу, и Украина не сможет дальше уклоняться от выполнения своих обязательств в рамках решения, подписанного 21 сентября 2016 года (согласование участниками контактной группы пилотных зон безопасности на линии соприкосновения - прим. ТАСС)", - сказал полпред ЛНР.

Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, России, ОБСЕ, а также главами ЛНР и ДНР в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (оба в ЛНР) и Петровского (провозглашенная Донецкая народная республика). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. У Станицы Луганской отвод многократно срывался.

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