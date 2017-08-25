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Лидер "Истинных финнов": получивших отказ в убежище нужно помещать в спецучреждения

Международная панорама
25 августа, 18:25 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова

Юсси Халла-ахо уверен, что политическая линия Финляндии в отношении мигрантов должна измениться

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 августа. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Беженцев, получивших отказ в предоставлении убежища, необходимо помещать в специальные учреждения, чтобы иметь возможность контролировать их перемещения. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС новый председатель оппозиционной финской партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо.

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"Как только человек получает отказ в убежище, нужно помещать его в специальное учреждение, чтобы затем его можно было депортировать. И действовать здесь нужно последовательно. Как в Финляндии, так и в других государствах Европы есть множество примеров того, что на практике все получающие отказ просители убежища исчезали [из поля зрения властей], если их оставляли на свободе", - подчеркнул он.

По его словам, вопрос о том, где разместятся эти учреждения и как они будут функционировать, - технический; сначала "нужно принять политическое решение, которое покажет, что есть намерение действовать таким образом". "Не думаю, что нынешнее финское правительство сможет принять такое решение, но мы на следующих парламентских выборах предложим этот вариант и будем надеяться, что наш народ поймет необходимость подобной политики", - указал лидер "Истинных финнов".

Халла-ахо уверен, что политическая линия Финляндии в отношении мигрантов должна измениться, "стать более жесткой, критерии для получения международной защиты и воссоединения семьи необходимо усложнить". "Нужно требовать, чтобы, когда человек сюда приезжает, он сам стремился интегрироваться. Ему нельзя давать возможность пассивно жить на средства социальных пособий", - считает он.

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