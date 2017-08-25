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СМИ: КНДР наняла экс-сотрудников КГБ для защиты Ким Чен Ына от покушений

Международная панорама
25 августа, 18:44 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 25, августа. /ТАСС

Источник Asahi сообщил, что в Пхеньяне опасаются покушений с применением новейших американских вооружений

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре)

© KRT via AP Video

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Спецслужбы КНДР наняли бывших агентов советского Комитета государственной безопасности (КГБ) для обеспечения личной охраны лидера страны Ким Чен Ына, которого, как полагают в Пхеньяне, США и Южная Корея могут решить физически ликвидировать. Об этом сообщила в пятницу японская газета Asahi со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в КНДР.

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Как утверждается, Пхеньян в феврале пригласил около 10 бывших сотрудников контртеррористического подразделения КГБ, обратившись к ним с просьбой в качестве советников заняться подготовкой личных телохранителей Ким Чен Ына. КНДР, в частности, интересует опыт бывших советских специалистов в области прогнозирования терактов и реагирования на действия террористов.

Источник газеты пояснил, что в Пхеньяне опасаются покушений на Ким Чен Ына с применением новейших американских вооружений. Тревогу КНДР вызывают, в частности, планы США разместить на территории Южной Кореи эскадрилью ударных беспилотных летательных аппаратов Gray Eagle.

По данным японской газеты, в Пхеньяне надеются, что бывшие сотрудники КГБ поделятся с спецслужбами республики методами борьбы со шпионами на территории страны для обеспечения охраны Ким Чен Ына.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове крайне напряженная. В понедельник в регионе начались командно-штабные учения Южной Кореи и США под названием Ulchi - Freedom Guardian. КНДР считает их враждебными действиями, которые усиливают напряженность на Корейском полуострове, и решительно осудила начало маневров.

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Темы
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