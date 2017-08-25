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СМИ: глава МИД Южной Кореи попросила РФ оказать максимальное влияние на КНДР

Международная панорама
25 августа, 18:43 UTC+3 ТАСС ТАСС 25, августа. /ТАСС

По данным агентства Yonhap, главы внешнеполитических ведомств договорились активизировать сотрудничество и применять санкции и диалог, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерной программы

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ТАСС, 25 августа. /ТАСС/. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым попросила Москву использовать максимальное влияние на Пхеньян. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

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Оно также передало со ссылкой на источники, что главы внешнеполитических ведомств договорились активизировать сотрудничество двух стран, а также применять санкции и диалог, чтобы заставить КНДР отказаться от своих ядерных амбиций.

Ранее МИД РФ сообщил, что стороны в ходе встречи помимо урегулирования кризиса на Корейском полуострове обсудили торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Сеула и график двусторонних контактов.

Кан Гён Хва посетила Москву с первым рабочим визитом в качестве главы внешнеполитического ведомства. Ее переговоры с Лавровым состоялись в преддверии встречи президентов России и Республики Корея Владимира Путина и Мун Чжэ Ина на полях 3-го Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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