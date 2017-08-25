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Центр Визенталя осудил немецкий журнал, изобразивший Трампа в образе Гитлера

Международная панорама
25 августа, 18:57 UTC+3 ТАСС

Правозащитники считают, что такие действия "принижают значение преступлений прошлого"

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ТАСС, 25 августа. Расположенный в Лос-Анджелесе Центр Симона Визенталя резко осуждает немецкий журнал Stern за изображение на обложке президента США Дональда Трампа, поднявшим руку в нацистском приветствии. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте организации.

"Эта обложка является кульминацией тревожащего нас все более частого использования свастики и других символов национал-социализма при освещении деятельности президента США", - говорится в документе. Отмечается, что Центр сам ранее критиковал Трампа за его спорную реакцию на столкновения ультраправых и их противников в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).

"Однако выставление президента как Гитлера наших дней со стороны одного из ведущих СМИ Германии является неправильным, выходит за пределы допустимого", - считают в правозащитной организации. В заявлении указывается, что такие действия "принижают значение преступлений прошлого".

На обложке обнародованного в четверг номера Stern глава Белого дома, покрытый американским флагом, поднимает правую руку в нацистском приветствии. Посвященный Трампу материал озаглавлен Sein Kampf - аллюзия на книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf. В статье описывается спорная реакция главы государства на столкновения в Шарлотсвилле 12 августа. Тогда Трамп заявил о "виновности обеих сторон", что возмутило американскую общественность.

Центр Симона Визенталя является одной из крупнейших в мире еврейских правозащитных организаций, занимающаяся розыском бывших нацистов, причастных к Холокосту. Сам Симон Визенталь (1908-2005) был известным деятелем международного антифашистского движения, посвятил свою жизнь поиску бывших нацистских преступников, которые скрывались от правосудия. В 1977 году он основал Центр, который с его помощью разыскал более тысячи бывших нацистов, участвовавших в массовых убийствах людей во время Второй мировой войны, в том числе одного из ближайших помощников Гитлера Адольфа Эйхмана.

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