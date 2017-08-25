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Дональд Трамп в сентябре впервые выступит на Генеральной Ассамблее ООН

Международная панорама
25 августа, 21:04 UTC+3 ООН ООН 25, августа. /ТАСС

Эту информацию подтвердила постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster

ООН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в сентябре впервые выступит на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. Это подтвердила в пятницу журналистам постоянный представитель страны при всемирной организации Никки Хейли.

"Я думаю, что вы увидите президента Трампа на Генеральной Ассамблее. Вы увидите президента, который бомбил Сирию за использование химического оружия, который борется с ИГ (запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" - прим. ТАСС) как в Сирии, так и Ираке с рекордной скоростью", - сказала дипломат.

Она также поддержала решение Трампа внести изменения в стратегию США по Афганистану, назвав этот шаг "сильным и мудрым". "Именно такого президента Трампа мы увидим [на ГА] и такого президента мы будем слышать, когда речь идет об этих вопросах", - отметила Хейли.

Общеполитическая дискуссия Генассамблеи начнется 19 сентября с выступлений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя 72-й сессии ГА Мирослава Лайчака. Как ожидается, в первый день на трибуну поднимутся президент США Дональд Трамп, а также лидеры Армении, Боливии, Афганистана, Бразилии, Израиля, Польши, Узбекистана, Франции и других стран.

Дебаты в ГА продлятся до 25 сентября. Согласно предварительному плану форума, 21 сентября состоится выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова. В последний день ожидается выступление некоторых министров иностранных дел, в том числе КНДР и Сирии.

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Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
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