МИД Венесуэлы: Каракас всегда будет стремиться к улучшению отношений с Москвой и Пекином

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ООН, 25 августа. /ТАСС/. Венесуэла будет всегда стремиться к улучшению отношений с Россией и Китаем, а также рассчитывает получить от них больше поддержки для решения проблем, стоящих перед народом латиноамериканской страны. Об этом заявил в пятницу журналистам в Нью-Йорке министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.
"Конечно, мы будем всегда стремиться улучшить отношения и получить больше поддержки со стороны Китая, России и всех стран, чтобы помочь венесуэльскому народу, точно также, как венесуэльский народ помогает другим народам", - сказал он.