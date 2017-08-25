МИД Венесуэлы: Каракас всегда будет стремиться к улучшению отношений с Москвой и Пекином

ООН, 25 августа. /ТАСС/. Венесуэла будет всегда стремиться к улучшению отношений с Россией и Китаем, а также рассчитывает получить от них больше поддержки для решения проблем, стоящих перед народом латиноамериканской страны. Об этом заявил в пятницу журналистам в Нью-Йорке министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Конечно, мы будем всегда стремиться улучшить отношения и получить больше поддержки со стороны Китая, России и всех стран, чтобы помочь венесуэльскому народу, точно также, как венесуэльский народ помогает другим народам", - сказал он.