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Генпрокурор Украины: дело Януковича не будет затягиваться

Международная панорама
25 августа, 22:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, августа. /ТАСС

По мнению генерального прокурора Юрия Луценко, судья установил государственному адвокату конкретный срок для изучения дела, чтобы дело двигалось дальше

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КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича не будет затягиваться, при этом его права будут соблюдены. Об этом в пятницу заявил журналистам генеральный прокурор Юрий Луценко.

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"Судья [Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко] принял абсолютно правильное решение. Он привлек государственного адвоката и установил ему конкретный срок - до следующего судебного заседания для изучения дела. Поэтому дело не будет затягиваться, а будет двигаться дальше", - считает Луценко.

По его словам, "в этой ситуации важное и именно этим руководствуется судья - соблюсти все украинские и межгосударственные соглашение, обеспечивающие права подсудимого". "В данном случае - Виктора Януковича", - заявил генпрокурор.

Ранее адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявлял, что Луценко "дал указание закончить "дело Януковича" до 24 августа - Дня независимости Украины". При этом прокуроры, представляющие в суде сторону обвинения, считают, что защита Януковича затягивает судебный процесс.

Следующее судебное заседание назначено на 7 сентября.

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Янукович, Виктор Федорович
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