Генпрокурор Украины: дело Януковича не будет затягиваться

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КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича не будет затягиваться, при этом его права будут соблюдены. Об этом в пятницу заявил журналистам генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Судья [Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко] принял абсолютно правильное решение. Он привлек государственного адвоката и установил ему конкретный срок - до следующего судебного заседания для изучения дела. Поэтому дело не будет затягиваться, а будет двигаться дальше", - считает Луценко.
По его словам, "в этой ситуации важное и именно этим руководствуется судья - соблюсти все украинские и межгосударственные соглашение, обеспечивающие права подсудимого". "В данном случае - Виктора Януковича", - заявил генпрокурор.
Ранее адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявлял, что Луценко "дал указание закончить "дело Януковича" до 24 августа - Дня независимости Украины". При этом прокуроры, представляющие в суде сторону обвинения, считают, что защита Януковича затягивает судебный процесс.
Следующее судебное заседание назначено на 7 сентября.