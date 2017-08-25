Экс-президента Аргентины и ее детей вызвали на допрос по делу об отмывании денег

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 августа. /ТАСС/. Аргентинский судья Хулиан Эрколини вызвал экс-президента Кристину Фернандес де Киршнер и ее детей Максимо Киршнера и Флоренсию Киршнер на допрос по делу об отмывании денег и коррупции. Об этом сообщил в пятницу Центр судебной информации.
По мнению судьи, "существуют достаточные основания для предания [подозреваемых] суду", в связи с чем они вызваны на допрос. Экс-главе государства предстоит дать показания 9 ноября, ее сыну - 13 ноября, дочери - 15 ноября. В общей сложности на допрос вызваны 24 человека, среди которых предприниматель Ласаро Баес, уже находящийся под стражей по обвинению в отмывании денег.
Всем им предстоит ответить на вопросы, связанные с деятельностью компании Hotesur, владельцем которой является семья Киршнер. По мнению стороны обвинения, фирма использовалась для отмывания взяток. Прокуратура утверждает, что предприниматели, получавшие заказы от государства в годы правления Фернандес де Киршнер и ее покойного супруга, экс-президента Нестора Киршнера, платили за номера в отелях, принадлежавших Hotesur, однако не въезжали в них. Суд пока не предъявил официальные обвинения Фернандес де Киршнер по этому делу.
Всего в отношении экс-президента возбуждено три дела. Она обвиняется в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств и в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины. Кроме того, бывшая глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.