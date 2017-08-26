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Южная Осетия отмечает девятую годовщину признания независимости республики

Международная панорама
26 августа, 0:11 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 26, августа. /ТАСС

Отмечается, что мероприятие пройдет под лозунгом "Я себя не мыслю без России, без ее любви и без моей"

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ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Южная Осетия отмечает девятую годовщину признания Россией независимости республики. Состоятся официальные мероприятия, вечер массовых танцев, многонациональный джип-триал, сообщила ТАСС в пятницу министр культуры республики Жанна Зассеева, которая возглавляет комиссию по подготовке государственно-значимых мероприятий.

Официальная часть - торжественное собрание - организовано в большом зале парламента в Цхинвале с участием руководства, общественности и гостей республики. "Мероприятие пройдет под лозунгом "Я себя не мыслю без России, без ее любви и без моей", - сказала Зассеева. - На площадке перед зданием пройдет большой праздничный концерт "Мир Кавказа в Цхинвале".

А изюминкой праздничных мероприятий станет вечер массовых национальных танцев "Ирон казт" в Цхинвале. "Коллективы художественной самодеятельности университета и молодежных организаций республики представят зажигательный колорит осетинских танцев, - сказала министр. - "Ирон казт" - это подарок для всех, кто в России радовался успехам Южной Осетии и отмечал этот день девять лет назад как хороший добрый праздник".

Также пройдут соревнования на кубок по внедорожному автоспорту. Состязания состоятся на специально подготовленной экстремальной трассе недалеко от Цхинвала в селении Ход. Как пояснил ТАСС председатель внедорожного клуба "Скиф 4x4" Сева Лавоев, борьба будет по четырем категориям - стандарт, туризм, спорт и экстрим. "В соревнованиях примут участие более 30 участников, преимущественно из республик Северного Кавказа - Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Черкесска", - сказал он.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев. За пять дней погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии, а 9 сентября между РФ и ЮО были установлены дипотношения.

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