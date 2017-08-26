Сотни кубинцев приняли участие в марше против вмешательства США в дела Венесуэлы

ГАВАНА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Сотни человек приняли участие в марше против вмешательства США в дела Венесуэлы, который состоялся в пятницу в Гаване. Организовал шествие Кубинский институт дружбы народов.

Участники марша, в числе которых были венесуэльские дипломаты и студенты, проследовали по одной из центральных улиц города - авеню Президентов - до памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару. Они несли фотографии экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса и нынешнего венесуэльского лидера Николаса Мадуро, а также плакаты с лозунгами "Трамп, руки прочь от Латинской Америки", "Янки, отправляйтесь домой", "Чавес жив, борьба продолжается", "Венесуэла, ты не одна".

"Мы выступаем против вмешательства США в дела Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, не понимает, что чем сильнее давление на Венесуэлу, тем сильнее становится ее народ", - заявил на митинге, состоявшемся после завершения марша, посол Венесуэлы на Кубе Али Родригес.

Дипломат раскритиковал заявления Трампа о возможности применения военной силы против Каракаса. По словам Родригеса, США "используют свою силу для установления военного, экономического и даже культурного доминирования" в Латинской Америке.

С апреля текущего года в Венесуэле проходят самые крупные за последние годы антиправительственные выступления. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками. Жертвами насилия в ходе протестов стали более 120 человек, тысячи получили ранения.

После того как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, США ввели санкции против президента Николаса Мадуро. Американский лидер сообщил, что не исключает вероятность военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле. Вместе с тем Куба неоднократно выражала поддержку Мадуро и выступала против вмешательства США во внутренние дела республики.