WSJ: спецпрокурор США расследует причастность Флинна к поискам писем Клинтон

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий разбирательство по РФ, расследует возможную причастность бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна к поискам электронных писем экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, предположительно похищенных хакерами. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По его данным, перед президентскими выборами 2016 года в США связанный с Республиканской партией предприниматель Питер Смит сформировал группу технических экспертов, с помощью которых пытался обнаружить часть электронной корреспонденции Клинтон. Речь идет о письмах, которые она получала, будучи госсекретарем, на личный почтовый сервер, а затем удалила. Смит считал, что часть данных писем могла быть похищена хакерами до их удаления. Клинтон на выборах была кандидатом от демократов, ее главным соперником являлся республиканец Трамп.

Как отмечает издание, Смит называл Флинна, уже тогда являвшегося приближенным Трампа, своим помощником в поисках писем, которые, как он считал, могли содержать информацию, компрометирующую Клинтон. Предприниматель уточнил, что не был связан с предвыборным штабом республиканца, а свои поиски вел в качестве частного лица. По словам Смита, он установил контакты с пятью группами хакеров, утверждавших, что они располагают письмами Клинтон, две из них якобы были российскими.

По данным The Wall Street Journal, команда Мюллера расследует, действительно ли Флинн, который уволился с поста помощника Трампа спустя всего месяц после инаугурации в январе, имел отношение к попыткам заполучить письма.

Между тем Мюллер, назначенный минюстом США для расследования утверждений о вмешательстве России в выборы в США, также сосредоточил внимание на лицах, связанных с экс-руководителем избирательного штаба Трампа Полом Манафортом. Как сообщил в пятницу телеканал NBC, сформированное спецпрокурором так называемое большое жюри направило повестки о даче показаний в адрес руководителей пиар-компаний, деятельность которых Манафорт координировал, когда занимал пост советника бывшего украинского президента Виктора Януковича. Несколько таких фирм базировались в Вашингтоне, другие - в Европе, они занимались лоббированием в пользу тогдашних властей в Киеве на международной арене.

В период избирательной кампании в США Национальное антикоррупционное бюро Украины выступило с заявлением, что Манафорт мог с 2007 по 2012 год, будучи советником Януковича, получить от его администрации $12,7 млн. После этого Манафорт был уволен с должности главы предвыборного штаба Трампа.