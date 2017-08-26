Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон зафиксировал в КНДР запуск трех баллистических ракет малой дальности

Международная панорама
26 августа, 2:55 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Представитель Тихоокеанского командования ВС США Дэйв Бенхэм отметил, что "ракетные запуски в КНДР не представляли угрозы для Северной Америки" или Гуама

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 26 августа. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американские военные зафиксировали в КНДР запуск трех баллистических ракет малой дальности. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель Тихоокеанского командования ВС США (ПАКОМ) Дэйв Бенхэм.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Тихоокеанское командование зафиксировало то, что, как мы полагаем, было несколькими ракетными пусками Северной Кореи между 11:49 и 12:19 по времени Гавайев [00:49 и 01:19 мск]", - сказал он. По его словам, "первоначальная проверка показала, что речь идет о трех ракетах малой дальности", причем "одна из них взорвалась практически сразу же" после запуска.

В ПАКОМ также сообщили, что в соответствии с данными Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, означенные "ракетные запуски в КНДР не представляли угрозы для Северной Америки" или Гуама.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
2
Систему предоплаты услуг ЖКХ запустят в тестовом режиме в 2018 году
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Мадуро: санкции США фактически означают закрытие компании Сitgo
5
СМИ: КНДР произвела одновременно запуск нескольких ракет
6
Абэ после ракетных пусков КНДР распорядился быть готовыми к любой ситуации
7
Появилось видео с места падения на Кубани автобуса с рабочими в море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама