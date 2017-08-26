Пентагон зафиксировал в КНДР запуск трех баллистических ракет малой дальности

ВАШИНГТОН, 26 августа. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американские военные зафиксировали в КНДР запуск трех баллистических ракет малой дальности. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель Тихоокеанского командования ВС США (ПАКОМ) Дэйв Бенхэм.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Тихоокеанское командование зафиксировало то, что, как мы полагаем, было несколькими ракетными пусками Северной Кореи между 11:49 и 12:19 по времени Гавайев [00:49 и 01:19 мск]", - сказал он. По его словам, "первоначальная проверка показала, что речь идет о трех ракетах малой дальности", причем "одна из них взорвалась практически сразу же" после запуска.

В ПАКОМ также сообщили, что в соответствии с данными Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, означенные "ракетные запуски в КНДР не представляли угрозы для Северной Америки" или Гуама.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.