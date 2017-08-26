Трамп официально запретил прием трансгендеров на службу ВС США

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу поручил министру обороны и министру внутренней безопасности восстановить запрет на службу в Вооруженных силах трансгендеров - людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения. Документ, в котором даются указания главам двух ведомств, распространила пресс-служба Белого дома.

С точки зрения Трампа, администрация Барака Обамы, при котором был снят упомянутый запрет, не привела никаких оснований, доказывающих, что снятие ограничения "не будет препятствовать эффективности военных, не нарушит сплоченность и не повредит ресурсам ВС". По словам Трампа, необходимо тщательно изучить данный вопрос, "чтобы убедиться в том, что продолжение следования такому подходу не будет иметь таких негативных последствий".

Трамп распорядился прекратить использовать ресурсы министерства обороны и министерства внутренней безопасности для оплаты проведения медицинских процедур по смене пола, за исключением оказания медпомощи тем военнослужащим, которые уже проходят соответствующий курс процедур.

Решение прекратить допускать к службе в американских ВС трансгендеров Трамп принял еще 26 июля после консультаций с военачальниками и военными экспертами. Как он тогда отметил, военные США должны концентрировать свои усилия на достижении решительной и сокрушающей победы и не могут быть обременены огромными медицинскими расходами и беспорядком, к которым приведет присутствие трансгендеров в их рядах. Подписанный 25 августа меморандум документально закрепил означенное распоряжение.