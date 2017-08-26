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Трамп официально запретил прием трансгендеров на службу ВС США

Международная панорама
26 августа, 3:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, августа. /ТАСС

По мнению американского лидера, администрация Барака Обамы не привела оснований, доказывающих, что снятие запрета "не будет препятствовать эффективности военных"

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Президент США Дональд Трамп

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу поручил министру обороны и министру внутренней безопасности восстановить запрет на службу в Вооруженных силах трансгендеров - людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения. Документ, в котором даются указания главам двух ведомств, распространила пресс-служба Белого дома.

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Люди протестуют против заявления президента США Дональда Трампа о том, что трансгендерам не разрешат служить в вооруженных силах США, Нью-Йорк, 26 июля

Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии

С точки зрения Трампа, администрация Барака Обамы, при котором был снят упомянутый запрет, не привела никаких оснований, доказывающих, что снятие ограничения "не будет препятствовать эффективности военных, не нарушит сплоченность и не повредит ресурсам ВС". По словам Трампа, необходимо тщательно изучить данный вопрос, "чтобы убедиться в том, что продолжение следования такому подходу не будет иметь таких негативных последствий".

Трамп распорядился прекратить использовать ресурсы министерства обороны и министерства внутренней безопасности для оплаты проведения медицинских процедур по смене пола, за исключением оказания медпомощи тем военнослужащим, которые уже проходят соответствующий курс процедур.

Решение прекратить допускать к службе в американских ВС трансгендеров Трамп принял еще 26 июля после консультаций с военачальниками и военными экспертами. Как он тогда отметил, военные США должны концентрировать свои усилия на достижении решительной и сокрушающей победы и не могут быть обременены огромными медицинскими расходами и беспорядком, к которым приведет присутствие трансгендеров в их рядах. Подписанный 25 августа меморандум документально закрепил означенное распоряжение.

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