Белый дом подтвердил уход зампомощника Трампа

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Заместитель помощника президента США Дональда Трампа Себастьян Горка покинул свой пост, однако речь идет не об отставке по собственному желанию. Об этом сообщил журналистам в пятницу представитель Белого дома.

"Себастьян Горка не подавал в отставку, но я могу подтвердить, что он больше не работает в Белом доме", - сказал он.

Ранее вашингтонское издание The Federalist со ссылкой на письмо, якобы написанное Горкой при подаче заявления на увольнение, сообщило, что он уволился из-за несогласия с нынешним курсом администрации, в том числе по внешнеполитическим вопросам.

"Учитывая недавние события, для меня стало очевидным, что силы, которые не поддерживают обещания президента, стали преобладать в Белом доме. В результате лучшей и наиболее эффективной возможностью поддержать вас, господин президент, будет делать это за пределами Дома народа", - написал Горка, вероятно, имея в виду Белый дом.

Горка был одним из влиятельных членов администрации и разделял те же взгляды, что и бывший главный политстратег Белого дома Стив Бэннон, который был отстранен из администрации на прошлой неделе. Бэннон с самого начала президентства Трампа считался его самым приближенным советником и сыграл важную роль в предвыборной кампании республиканца.