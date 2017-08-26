Трампу доложили о новом ракетном запуске КНДР

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг КНДР после очередного ракетного запуска, президенту США Дональду Трампу доложено об инциденте. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Что касается действий Северной Кореи этим вечером, президент был проинформирован об этом. Мы отслеживаем ситуацию", - сказала она.

Ранее представитель Тихоокеанского командования ВС США (ПАКОМ) сообщил ТАСС, что американские военные зафиксировали в КНДР запуск трех ракет малой дальности. По их данным, одна из них взорвалась практически сразу после запуска.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.